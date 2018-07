Berlusconi: "volevo Marchionne alla guida del Paese"

Silvio Berlusconi avrebbe voluto Sergio Marchionne al governo o meglio "alla guida del paese". Il presidente di Forza Italia rende omaggio così alla dipartita del manager italo-canadese, l'uomo che ha cambiato e salvato la Fiat trasformandola in Fca e facendola diventare il settimo gruppo automobilistico a livello mondiale.

Berlusconi ha diffuso una nota ufficiale in cui si legge che:

"l'Italia perde non soltanto il più brillante dei suoi manager , ma una delle figure simbolo del nostro Paese. Ha rappresentato l'Italia migliore: quella operosa e concreta, seria e preparata, dotata di visione e capace di guardare al futuro. Un'Italia che non ha paura della competizione, sa affrontarla e vincerla grazie alla qualità del prodotto italiano e alla capacità creativa delle persone e delle imprese".

L'ex presidente del Consiglio nel giorno della morte dell'ex amministratore delegato di Fca ricorda:

"Dissi una volta, senza avvertirlo prima - e non me ne sono mai pentito - che mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del nostro Paese. Lo penso ancora: le caratteristiche di una persona straordinaria come Marchionne, la competenza, la preparazione, la capacità dimostrata di ottenere risultati importanti, sarebbero state preziose - se fosse stato disponibile - per ridare dignità alla politica".