Funerali privati per Sergio Marchionne

Di redazione Blogo.it giovedì 26 luglio 2018

Fca ricorderà Sergio Marchionne con due cerimonie a Torino e Auburn Hills tra agosto e settembre.

L'ultimo saluto a Sergio Marchionne, deceduto ieri nella clinica in Svizzera in cui era ricoverato da qualche settimana, non sarà pubblico.

La famiglia dell'ex amministratore delegato di FCA ha deciso di voler fare tutto in forma strettamente privata, senza divulgare il luogo e la data della cerimonia funebre, che potrebbe tenersi in Svizzera, dove Marchionne viveva alle porte di Losanna, o a Chieti, sua città natale.

FCA, invece, ha intenzione di ricordare Marchionne con due cerimonie che si dovrebbero tenere nelle prossime settimane tra l'Italia e gli Stati Uniti. John Elkann vorrebbe ricordare l'amico nel Santuario della Consolata a Torino, mentre a settembre dovrebbe tenersi una cerimonia commemorativa ad Auburn Hills, sede statunitense di Fiat Chrysler Automobiles.