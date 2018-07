Mattarella contro armi e odio sul Web: "Italia non sia Far West"

Di redazione Blogo.it giovedì 26 luglio 2018

Il presidente della Repubblica ha parlato oggi nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale: tra i temi toccati la morte della piccola Cirasela

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato oggi nell’ambito della cerimonia del Ventaglio al Quirinale. Tra i temi trattati dal capo dello Stato, c’è il ferimento della piccola Cirasela, bimba di 14 mesi che la mattina del 17 luglio scorso è stata colpita alla schiena da un colpo di pistola ad aria compressa mentre si trovava in via Togliatti a Roma con la madre: “Mi ha colpito un fatto di cronaca. L’Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie - dice Mattarella - e deve suscitare indignazione”.

Il capo dello Stato si è anche soffermato su altre tematiche, tra cui la libertà di stampa e l’importanza dei nuovi media, a partire da siti Web e social network, che hanno ormai un ruolo preponderante nella società italiana. Spesso, però, la Rete diventa veicolo di odio, insulti e violenza, mentre dovrebbe essere utilizzata come una risorsa per migliorare l’informazione e dare un contributo al vivere civile.

“L’abbondanza informativa offerta dal web è preziosa - ha aggiunto il presidente della Repubblica - ma occorre evitare che si riduca il livello di approfondimento. La dimensione digitale è un grande contributo. Siamo tutti consapevoli degli usi distorti talvolta allarmanti, astiosi, dell’introduzione di semi che alimentano preconcetta ostilità. Sta a chi opera nella politica e nel giornalismo non farsi contagiare da questo virus ma contrastarlo”.

Rivolgendosi proprio ai giornalisti e ai cronisti presenti, Sergio Mattarella ha poi invitato tutti ad tenere sempre a mente il buonsenso:

“La libertà di informazione e i diritti che vi sono collegati e il sostegno, funzionale ad assicurarla in concreto, alimentano il circuito democratico. Voi (giornalisti, ndr) accompagnate, narrate, analizzate, criticate le vicende della vita politica e istituzionale e, in questo modo, contribuite alla sua qualità e al suo buon livello. Una vita politica e istituzionale che fosse priva di questa condizione sarebbe inevitabilmente distorta, e a rischio di involuzioni”.

Mattarella: "Finalmente Italia ascoltata sui profughi"

Quanto al tema sempre caldo dell’immigrazione, Mattarella accoglie con favore i segnali positivi provenienti dall’UE: finalmente, dopo tanti anni, le richieste di collaborazione da parte dell’Italia sembrano aver sortito dei risultati concreti.