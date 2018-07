Di Maio: "Mai più Air Force Renzi". Conte rescinde il contratto

Il premier Giuseppe Conte rescinde il contratto dell'Airbus A340-500 siglato dal governo Renzi per i voli di Stato. Il presidente del consiglio lo annuncia su Facebook:

"meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Da subito il governo ha voluto dare segnali di forte cambiamento rispetto al passato. In quest'ottica si inserisce la volontà di rescindere il contratto di leasing dell'aereo Airbus A340-500, acquistato in passato per i voli di Stato (...). Parliamo di circa 150 milioni di euro spesi per soli 8 anni di noleggio, inclusi i 20 milioni per riconfigurarlo, per un velivolo quasi mai usato"