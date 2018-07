M5S: il deputato-velista Mura espulso, l'annuncio del coordinatore sardo

Mario Puddu, coordinatore sardo del Movimento 5 Stelle, annuncia su Facebook l’espulsione del parlamentare-velista spesso assente alla Camera

Il parlamentare-velista Andrea Mura è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. Al centro di polemiche negli ultimi giorni per le sue numerose assenze alla camera, il deputato sardo chiude qui la sua esperienza con i pentastellati. L’annuncio viene dato direttamente su Facebook dal coordinatore sardo del Movimento, Mario Puddu: “Mura espulso dal Movimento 5 Stelle”.

"Chi non segue le regole va a casa! Andrea Mura era stato candidato per fare il Parlamentare della Repubblica italiana col Movimento 5 Stelle - scrive Puddu sul proprio profilo Facebook - , quindi a patto di seguire delle regole precise: taglio stipendio e impegno costante in Parlamento. Con altre forze politiche si possono fare intere carriere politiche non andando in Parlamento, ma non col Movimento 5 Stelle. Da noi resta solo chi segue le regole. Per chi vuole solo una poltrona non c'è spazio".