Crepe nel governo sulla Tav, Salvini: "bisogna andare avanti"

Di redazione Blogo.it venerdì 27 luglio 2018

Scontro M5s-Lega sull'Alta velocità Torino-Lione. Conte: "nessuna decisone è stata presa". Martina (Pd): "blocco Tav costerà 2 mld, 4mila posti a rischio"

Crepe nella maggioranza di governo sulla Tav. Il Movimento 5 Stelle vuole bloccare i lavori - il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha parlato di ridiscussione generale del progetto ("nessuno deve azzardarsi a firmare nulla per l’avanzamento dell’opera") - ma la Lega è di parere contrario.

"Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro" dice stamattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio 24. "C'è da fare l'analisi costi-benefici: l'opera serve o no, costa di più bloccarla o proseguirà?" aggiunge il titolare del Viminale e vicepremier.

Di "deriva anti-piemontese, contraria agli interessi del Nord-Ovest e dell'intero Paese" parla invece il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino che aggiunge: "Convocherò entro settembre un incontro di tutte le rappresentanze economiche, sociali, istituzionali e politiche per far risuonare chiare e forti voci della società piemontese a favore dell'opera. È indispensabile un moto d'orgoglio che impedisca che la nostra regione venga messa ai margini".

E se il premier Giuseppe Conte sarebbe più in linea con il Movimento 5 Stelle, quindi per il blocco dell'Alta velocità sulla Torino-Lione, da Palazzo Chigi si fa comunque presente che il dossier Tav non è ancora giunto sul tavolo del presidente del Consiglio. C'è un'istruttoria in corso sui costi-benefici, quindi niente è stato già deciso, in un senso o nell'altro.

Intanto dal Pd il segretario Maurizio martina attacca sui costi economici e sociali derivanti della rinuncia alla Tav: "2 miliardi di euro di penali, il blocco di finanziamenti Ue, 4 mila posti di lavoro a rischio. La follia del governo di bloccare la Torino-Lione la pagherà un paese intero".

Secondo il M5s invece il blocco dei lavori della Tav costerebbe "solo" 800 milioni (ma la controparte francese potrebbe chiedere un risarcimento a parte). Di certo il vice premier Luigi Di Maio sa che la strategia attendista del Movimento su temi come l'Alta velocità e l'Ilva può costare parecchio in termini di consensi al suo partito, come confermerebbero gli ultimi sondaggi commissionati dal MoVimento.