Maiorca dichiara Matteo Salvini "persona non grata” sull’isola

Di redazione Blogo.it venerdì 27 luglio 2018

L'isola spagnola di Maiorca, parte dell'arcipelago delle Baleari nel Mar Mediterraneo, ha dichiarato il Ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini "persona non grata". La curiosa decisione, arrivata a causa del modo in cui sta affrontando la gestione dei flussi migratori verso l'Europa, è stata presa dal consiglio dell'isola, riunitosi oggi, 27 luglio 2018, in plenaria proprio per approvare la mozione dedicata a Salvini.

Il motivo della decisione, lo ha riferito il quotidiano locale Diario de Mallorca, è da ricercare nella "xenofobia" di Matteo Salvini e nel suo "nel disprezzo per la vita".

A presentare la mozione erano stati i partiti Podemos, Més e PSIB, che sono riusciti ad ottenere l'approvazione all'unanimità del Consiglio dell'isola dopo soltanto due emendamenti proposti dall'opposizione. Lo stesso potrebbe accadere, nei prossimi giorni, anche per il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con motivazioni assolutamente simili.

Matteo Salvini, persona ´non grata´ de Mallorca https://t.co/fBu07abAsp — Diario de Mallorca (@diariomallorca) 27 luglio 2018

Inevitabile il commento del diretto interessato, Matteo Salvini, che ha deciso di prenderla sul ridere e di approfittarne per ribadire il concetto che l'Italia viene prima di tutto:

Non benvenuto a Maiorca? Chi se ne frega, le mie vacanze le faccio in Italia!