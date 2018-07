Sondaggi politici: testa a testa tra Lega e MoVimento 5 Stelle

Di redazione Blogo.it sabato 28 luglio 2018

Partito Democratico in calo, Forza Italia scende sotto il 10%.

Le ultime settimane di governo Conte non sembrano aver cambiato l'opinione degli italiani circa i partiti politici del nostro Paese. Il sondaggio pubblicato nei giorni scorsi da Demopolis rivela una crescita nel gradimento del Movimento 5 Stelle, che torna il primo partito in Italia seguito dalla Lega, in quello che è quasi un testa a testa col 31% e il 29% delle preferenze. Il sondaggio pubblicato invece da Swg ribalta la cosa, mettendo Lega al primo posto col 30,7% delle preferenze e M5S al secondo col 29,3%.

E se le due principali forze politiche in Italia si confermano molto apprezzate dai cittadini italiani, solo il 18,1% degli interpellati circa le proprie intenzione di voto nel caso in cui si dovesse tornare alle urne in questo momento si è detto a favore del Partito Democratico (per Demopolis la percentuale è di 17,8).

Scende al di sotto del 10% Forza Italia. Solo il 9,5% degli italiani sentiti da Demopolis voterebbe il partito di Silvio Berlusconi, percentuale che scende al 7,9% secondo i dati Swg. Seguono poi tutti gli altri: Fratelli d'Italia (4,1% Swg), Liberi e Uguali (2,6% Swg), Potere al Popolo (2,0% Swg) e +Europa di Emma Bonino (1,9% Swg).

Foto | Palazzo Chigi