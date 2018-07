Nomine Rai: Renzi "Foa amico sovranista di Salvini". Di Maio lo difende. Anche Forza Italia verso il no

Di redazione Blogo.it sabato 28 luglio 2018

Il vicepremier "Marcello Foa è un giornalista con la schiena dritta, di cosa parliamo?". Per le opposizioni non è una figura super partes

Sulle nomine Rai, Luigi Di Maio replica al fuoco di fila delle opposizioni. Ieri il via libera del governo sui nomi del nuovo presidente e del nuovo amministratore delegato di Viale Mazzini, rispettivamente il giornalista e scrittore Marcello Foa, già ai vertici della holding Timedia, e il manager televisivo Fabrizio Salini.

Nomine Rai, il governo Conte ha scelto: Salini Ad e Foa Presidente L'annuncio è stato dato da Luigi Di Maio

Le critiche delle opposizioni si sono appuntate su Marcello Foa soprattutto per le sue posizioni anti Mattarella ai tempi della travagliata nascita del governo gialloverde:

Secondo Mattarella Lega e M5S non possono governare perché le loro idee su Unione europea, trattati europei, parametri di Maastricht sono inammissibili. E allora sia chiaro fino in fondo: abbia coraggio di mettere fuorilegge i due partiti, li estrometta dal Parlamento. E proclami la dittatura

ebbe a dire il presidente in pectore della Rai.

Per le opposizioni Foa, considerato molto vicino a Salvini e che ha ricoperto anche la carica di direttore de IlGiornale.it, non potrà svolgere quel ruolo di garanzia per cui è stato proposto dal ministero dell’Economia.

Il vicepremier Di Maio oggi lo difende a spada tratta con un post su Facebook:

Marcello Foa è un giornalista con la schiena dritta che ha sempre fatto il suo mestiere con grande onestà intellettuale e dimostrando totale indipendenza. Eppure oggi Pd e Forza Italia lo accusano di sovranismo. Ma di che parliamo? Quelli del Pd poi sono gli stessi che avevano messo a capo della Rai una del Bilderberg: Monica Maggioni, che è attualmente presidente della Trilateral italiana. E ora vogliono opporsi a un giornalista totalmente libero che è pronto a fare gli interessi esclusivi della Rai e degli italiani? Sarebbe clamoroso. #FoaPresidenteRai!

Il voto in Commissione Vigilanza

Appuntamento all’1 agosto, quando in Vigilanza Rai andranno ratificate le nomine: dopo Pd e LeU anche Forza Italia è orientata a votare no.

Trattandosi di individuare e proporre una figura di garanzia era necessaria una verifica preliminare. Noi voteremo no. A Foa chiediamo di dimostrare che è super partes, cioè un presidente di garanzia

ha detto nel pomeriggio a Tgcom24 Giorgio Mulé portavoce "azzurro" di Camera e Senato che pur contestando il metodo sembra però lasciare uno spiraglio aperto. Più duro sulla nomina di Foa era stato l’ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi:

Amico sovranista di Salvini, offende su Facebook il presidente Mattarella come un troll di bassa lega. Non c'è che dire, il cambiamento, in peggio, è servito. Noi voteremo no.

Senza possibilità di ripensamenti.