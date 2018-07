Nomine Rai, l'affondo di Berlusconi: "Forte volontà spartitoria, pessimo segnale"

Di redazione Blogo.it domenica 29 luglio 2018

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, si scaglia contro le nomine del governo gialloverde, ma non solo: ecco cosa ha dichiarato a La Stampa

Silvio Berlusconi a gamba tesa contro le nomine del governo gialloverde, a cominciare da quelle della Rai. Il leader di Forza Italia ha rilasciato oggi una lunga intervista al quotidiano La Stampa, nel corso della quale è stato al solito molto critico nei confronti del Movimento 5 Stelle e della Lega, con cui governa in diverse amministrazioni locali. "Vedo una forte volontà spartitoria - attacca subito Berlusconi - . Il carattere unilaterale della proposta per la Rai, che la maggioranza ha concordato solo al proprio interno, mi sembra un pessimo segnale". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, critico sulle nomine, a partire da quelle per la tv pubblica.

Dopo aver predicato sempre calma sul rapporto con Matteo Salvini, ora il presidente di Forza Italia lascia intendere che l’alleanza è prossima alla dissoluzione, facendo un paragone con un particolare periodo della politica italiana del passato.

"Nella prima Repubblica - ricorda Berlusconi a La Stampa - il Psi di Craxi per 15 anni governò a Roma con la Dc e invece nella maggior parte dei Comuni e delle Regioni con il Pci. Non credo però che questa volta accadrà la stessa cosa".

Analizzando globalmente l’azione di governo, il leader forzista sostiene che l’esperienza gialloverde potrebbe concludersi molto presto:

"Se il governo mangerà il panettone, sarà molto amaro per gli italiani. Come può la Lega permetterlo? Come può permettere che si approvi un 'Decreto Dignità' contro le imprese e contro il lavoro? Se questo è l'inizio, cosa succederà nella legge di stabilità?".

Infine, Berlusconi parla del profondo rinnovamento del suo partito, che ripartirà curiosamente da quello che è uno dei capisaldi del M5S, ovvero la “democrazia dal basso”: