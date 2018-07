Salvini ai suoi detrattori: “tanti nemici tanto onore!”

Di redazione Blogo.it domenica 29 luglio 2018

LeU: "il ministro dell'Interno lancia un messaggio alla destra estrema a riconoscersi nel nuovo Duce, il condottiero impegnato contro i migranti"

"Tanti nemici, tanto onore!": non siamo al bar ma lo scrive sui suoi profili social Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno in una domenica estiva sonnolenta e caldissima trova il modo di far parlare di sé rispolverando niente di meno che uno dei più usurati motti fascisti.





Il capo del Viminale ci ha abituati a toni poco istituzionali, per usare un eufemismo, ma fino a questo punto finora non si era arrivati. E c'è chi accusa Salvini di allisciare i neofascisti, presentatosi come il nuovo dux.

Salvini correda il suo "Tanti nemici, tanto onore!" con un articolo di un quotidiano online che riferisce degli attacchi al ministro dell’Interno arrivati negli ultimi giorni da ambienti cattolici, dalla Conferenza dei vescovi a Famiglia Cristiana, e dall’opposizione politica.

Da ultimo ieri il consiglio dell’Isola di Maiorca ha votato all’unanimità Salvini come persona non gradita.

L'espressione appartiene storicamente alla retorica propagandistica di Benito Mussolini. Leggerla oggi sul profilo Twitter del ministro dell'Interno testimonia la volontà di Salvini di sdoganare non soltanto uno degli slogan principe di Mussolini, ma al tempo stesso di lanciare un messaggio chiaro alla destra estrema a riconoscersi nel nuovo Duce, il condottiero impegnato nella battaglia contro i migranti

accusa il capogruppo alla Camera di LeU (Liberi e Uguali) Federico Fornaro.

Il Presidente del Consiglio Conte cosa attende ancora per richiamare pubblicamente Salvini al suo ruolo istituzionale di ministro dell'Interno, totalmente incompatibile con slogan di questo genere?

conclude Fornaro.

"Tanti nemici, tanto onore", le origini dello slogan

Lo slogan mussoliniano "Molti nemici molto onore" non è opera di Giulio Cesare, come diversi altri motti cari al duce, ma sarebbe stato coniato per la prima volta da un generale tedesco del Sacro Romano Impero, Georg von Frundsberg (1473-1528), valoroso condottiero della Casata Asburgica sotto l’imperatore Massimiliano I.