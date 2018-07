Betlemme, arrestato writer italiano, il padre: "è solo un artista"

Di redazione Blogo.it domenica 29 luglio 2018

Il writer ha dipinto un murales che ritrae Ahed Tamimi, 17enne attivista palestinese liberata dopo otto mesi di detenzione

Uno street artist italiano, Jorit Agoch, è stato arrestato a Betlemme dalle autorità israeliane con l’accusa di aver dipinto un murales che ritrae il volto di Ahed Tamimi, la 17enne attivista palestinese liberata nelle scorse ore dopo ben otto mesi di detenzione.

Il murales è stato realizzato significativamente sul muro di separazione tra la Cisgiordania occupata e Israele. Ahed Tamimi venne arrestata dall’esercito israeliano con l’accusa di aver preso a schiaffi dei soldati che erano entrati nel cortile di casa sua.

A dare notizia dell’arresto è stato lo stesso writer, residente a Napoli e di origini olandesi. Sul suo profilo Facebook lo street artist ha postato una foto di una camionetta della polizia israeliana e chiesto aiuto per un'altra persona arrestata con lui (che sarebbe un altro italiano) insieme a una ragazza palestinese.

Un appello alla scarcerazione di Jorit è arrivato dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "Jorit deve tornare subito a Napoli. La sua libertà è questione di democrazia, riguarda tutti". Anche il padre del writer sui social ha voluto ringraziare "tutti per quanto state facendo per Jorit" aggiungendo che "Notizie precise ancora non ne abbiamo. E' terribile non poter nemmeno sentire la sua voce; e' inumano!!!Jorit non e'un criminale, ma un artista".