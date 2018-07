Franca Leosini: "Chi trova un ladro in casa ha il diritto di sparare"

Sta facendo molto discutere l’intervista rilasciata da Franca Leosini, conduttrice di Storie Maledette a Libero: ecco il suo pensiero sulla legittima difesa

Franca Leosini, conduttrice della trasmissione Storie Maledette e ritenuta la “signora del noir” sta facendo molto discutere per un’intervista rilasciata al quotidiano Libero. Parlando di legittima difesa, la Leosini ha risposto a precisa domanda su una questione molto dibattuta negli ultimi tempi:

“È una questione controversa. Premetto che avere armi da fuoco in casa è sempre pericoloso (anche se gli omicidi avvengono con le forbici, o i coltelli...). Ma credo che chi si ritrovi un ladro in casa e spari, abbia il diritto di farlo, specie se in pericolo di vita. E l'idea - continua - che chi ha sparato per difendersi possa essere processato per omicidio, mi terrorizza. Certo, se il ladro scappa e gli spari alle spalle cambia tutto. Ma in genere mi inquieta la discrezionalità del giudice”.