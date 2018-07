Calenda contro Di Maio: "Ragazzino incapace, mi sta facendo irritare"

Di redazione Blogo.it martedì 31 luglio 2018

L’ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda risponde al suo successore Luigi Di Maio che gli aveva lanciato strali sulla questione Ilva

Carlo Calenda non ci sta e replica a Luigi Di Maio sulla questione Ilva. L’ex ministro dello Sviluppo Economico utilizza i social network per lanciare strali all’esponente del governo gialloverde, in questi giorni impegnato in questi giorni a cercare di risolvere la questione dell’Ilva. Proprio ieri, il vicepremier si era scagliato senza mezzi termini contro il suo predecessore, utilizzando le seguenti parole:

"Qui c'è un'altra follia: quello di prima, il precedente ministro dello Sviluppo economico (Calenda, ndr), ha firmato in gran segreto l'accordo per far entrare Mittal nello stabilimento, in cui c'è scritto che ci saranno 3mila persone che vanno in mezzo ad una strada".

Ilva, vertice con 62 delegazioni. Di Maio: "Proposta Arcelor Mittal insoddisfacente" Il ministro Di Maio ha invitato 62 delegazioni al vertice sull'Ilva, ma i sindaci hanno disertato ritenendola una farsa. Poi ha detto che la proposta di Arcelor Mittal è ancora insoddisfacente a causa delle condizioni di gara imposte dal precedente governo.

Tutto falso secondo l’ex ministro, che sottolinea come la notizia della firma fosse stata data anche da diversi organi di stampa, oltre ad evidenziare un errore nei dati.

"Questo ragazzino incapace - scrive Calenda su Twitter - mi sta facendo irritare. Firma in gran segreto un piffero la notizia è stata diffusa e commentata da ogni media. Secondo non ha la più vaga idea dei numeri neanche quando vanno a suo vantaggio".

Con un tweet successivo, poi, l’ex titolare dello Sviluppo Economico ci mette il carico:

"Il ministro Di Maio dichiara che 'se la gara non è fatta a regola d'arte la devo ritirare'. Ma ha già dichiarato in Parlamento che la gara è viziata. Dunque o ha mentito in Parlamento o non ha il coraggio di essere conseguente. Incoerenza, Incompetenza, Incapacità".