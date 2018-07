Razzismo, l'Avvenire contro Salvini: "Guardi la realtà e pesi bene le parole"

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha sminuito le diverse aggressioni a sfondo razzista di questi ultimi giorni e lo stesso ha fatto il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Se il primo ha parlato banalmente di una "invenzione della sinistra", il leader del Movimento 5 Stelle sembra aver sposato quella versione dei fatti, negando l'esistenza di un problema, "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Matteo Salvini di essere di estrema destra".

Oggi a tornare sull'argomento è stato il quotidiano L'Avvenire con un editoriale firmato dal direttore Marco Tarquinio. Partendo dal caso di Daisy Osakue - la cui aggressione deve essere ancora chiarita del tutto, anche se parte della sinistra italiana si è lanciata in proclami ancora prima di conoscere bene la verità - fa un'analisi molto chiara e parla di una "stagione amara che stiamo attraversando".

Anni di pensieri cattivi e di parole e propagande dure, di crescenti povertà materiali e morali eccitate contro altre povertà stanno producendo bullismi assurdi, atti violenti, assalti folli. Dicono che non c’è razzismo in ciò che è accaduto e per di più il ministro dell’Interno Salvini ha ritenuto di liquidare come «sciocchezze» gli allarmi di quanti denunciano il clima xenofobo e i rischi di escalation razzista.