Addio alle domeniche gratis al Museo: l'annuncio del ministro Bonisoli

Di redazione Blogo.it martedì 31 luglio 2018

"Se vogliono mettere una domenica gratuita non c'è niente di male, ma quando obbligo a farla non va bene"

Alberto Bonisoli, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha deciso di abolire l'iniziativa di rendere, una domenica al mese, l'ingresso gratuito a centinaia di musei e siti turistici in tutta Italia, iniziativa in vigore dal 1 luglio 2014, sotto il governo di Matteo Renzi, quando alla guida del MIBAC c'era Dario Franceschini.

Intervenuto in visita alla Biblioteca Nazionale di Napoli, il pentastellato Bonisoli ha annunciato che l'iniziativa terminerà subito dopo l'estate. Il motivo non è ben chiaro:

Dopo l'estate elimineremo le domenica gratuite nei musei. Le domeniche gratis andavano bene come lancio pubblicitario, ma se continuiamo così, a mio avviso andiamo in una direzione che non piace a nessuno. Per l'estate non cambia nulla, ma poi le cose cambieranno.

Al momento sono 480 i musei coinvolti nell'iniziativa in tutta Italia, ma subito dopo l'estate il Ministro Bonisoli vorrà togliere questo vincolo di apertura gratis la prima domenica di ogni mese, concedendo ai direttori maggiori libertà: "Se vogliono mettere una domenica gratuita non c'è niente di male, ma quando obbligo a farla non va bene".

Foto | Facebook