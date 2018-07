Cannabis terapeutica, Grillo: "Presto in tutte le farmacie"

La ministra della Salute Giulia Grillo è favorevole all'aumento della produzione in Italia della cannabis ad uso medico, così da renderla disponibile in tutte le farmacie del Paese senza alcun problema di scorte limitate.

È stata la stessa ministra ad annunciarlo oggi durante la sua visita allo stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, dove viene coltivata proprio la cannabis con queste finalità, in quantità però che non riescono a soddisfare la richiesta.

Grillo ha sottolineato la necessità di incrementare la produzione ed ha annunciato che verrà presto bandita "una sorta di manifestazione di interesse per una partnership pubblico-privata per aumentare la produzione della cannabis terapeutica.

Ho appena terminato la visita allo stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, dove ho incontrato il Comitato Pazienti Cannabis Terapeutica, e con i quali ho avuto un fruttuoso colloquio. Ho ascoltato le loro istanze e mi sono attivata per verificare le condizioni di un aumento di produzione di cannabis terapeutica. Farò ogni sforzo affinché in tutte le farmacie torni disponibile la cannabis ad uso medico in modo da garantire la continuità terapeutica alla quale avete diritto.