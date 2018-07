Rai: Cda vota Foa presidente. In Vigilanza Forza Italia pronta a disertare

Di redazione Blogo.it martedì 31 luglio 2018

Marcello Foa votato come presidente Rai dal Cda con uno un astenuto dopo che Si Pd che Forza Italia avevano annunciato il loro in Vigilanza

18.46 - Sul voto in Vigilanza relativo alla ratifica di Foa presidente Rai l'orientamento di Forza Italia sarebbe di non far presentare i suoi parlamentari per il voto in Commissione, secondo La Stampa. I voti mancanti degli azzurri farebbero saltare il tavolo e il ministro dell'Economia Giovanni Tria dovrà indicare a quel punto un nuovo candidato per la presidenza della Rai.

18.33 - Il via libera del Cda Rai a Marcello Foa presidente della tv pubblica fa ribadire a Forza Italia che voterà contro la nomina del giornalista, già amministratore delegato del Gruppo Corriere del Ticino e direttore de IlGiornale.it. Appuntamento a domani, mercoledì, per il voto in Commissione di Vigilanza Rai.





Rai: Cda vota Foa presidente, un no e un astenuto

18.25 - Foa presidente Rai: dopo che sia Forza Italia sia il Partito democratico avevano annunciato il loro voto contrario in Commissione di Vigilanza Rai, mentre FdI con Giorgia Meloni aveva fatto sapere che "la sinistra ci ha convinto a votarlo", oggi il Consiglio d'amministrazione della tv di stato ha detto sì alla nomina di Foa, nomina che andrà appunto ratificata in sede parlamentare.

"Lo conosco personalmente, penso che sia la persona più esperta di giornalismo tra quelle che conosco. E' un gran signore, non può essere considerato secondo a nessuno per un incarico nel mondo dell'informazione. E' stato mio collega a Il Giornale, trovo veramente sorprendente la posizione di Forza Italia. Capisco dire di no a Travaglio, ma non so con quali motivazioni si possa dire che non va bene uno che è stato caporedattore del tuo giornale. Sono stupito, pensavo che di fronte a un nome come Foa Forza Italia si togliesse il cappello. Ma evidentemente i meccanismi politici portano a questo"

aveva detto qualche ora fa Claudio Borghi, presidente della Commissione bilancio della Camera a radio Cusano Campus, come riporta l'agenzia Ansa.

18.15 - Nomine Rai: ok a Marcello Foa presidente da parte del Cda di Viale Mazzini che ha dato il suo via libera alla nomina del giornalista ai vertici della tv pubblica con un no e un astenuto secondo quanto riferisce Adnkronos.