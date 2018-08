Migranti, Salvini: "in 2 mesi di governo 30mila sbarchi in meno"

Di redazione Blogo.it mercoledì 1 agosto 2018

Il ministro dell'Interno: "Io non mi fermo perché lavoro per il bene degli italiani"

Sui flussi migratori il ministro dell'Interno Matteo Salvini promuove la sua gestione: "Nei primi due mesi del nuovo governo, gli sbarchi di immigrati sono diminuiti di oltre 30mila unità rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, da 34.987 a 4.960"

spiega Salvini su Twitter senza fornire altri dettagli. Poi in un commento su Facebook il ministro si autoesalta: "Volere è potere. Dalle parole ai fatti! Possono insultarmi, attaccarmi e minacciarmi quanto vogliono, ma io non mi fermo perché lavoro per il bene degli italiani e so che voi siete con me.Avanti, col sorriso e senza paura".