Steward, gli ex colleghi a Di Maio: "ripristini i voucher"

Di redazione Blogo.it mercoledì 1 agosto 2018

La richiesta arriva da un addetto alla sicurezza dai microfoni di "Stasera Italia".

Gli steward chiedono la reintroduzione dei voucher al Ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio. In vista dell'inizio del campionato di calcio gli addetti alla sicurezza delle manifestazioni sportive, dopo il ripristino dei voucher per agricoltura turismo, chiedono che anche per loro siano introdotti i buoni lavoro per essere pagati a ore.

Gli steward fanno appello a Di Maio in qualità di Ministro del lavoro ma anche di ex appartenente alla categoria, affinché che il loro impegno nei weekend calcistici sia assimilato al lavoro degli stagionali del comparto agricolo e turistico.

Il voucher salva un po' tutte le categorie, dal disoccupato al lavoratore, che può così lavorare con serenità non avendo l'obbligo di essere contrattualizzato con la società che fornisce gli steward

dice uno steward intervistato da Stasera Italia.

Sono qualcosa come 30mila gli addetti alla sicurezza che lavorano negli stadi durante le partite di calcio guadagnando fino a 60 euro a match. Vedremo se la richiesta degli ex colleghi di Di Maio troverà udienza.

Il ministro e vicepremier durante l'ultima campagna elettorale aveva rivendicato con orgoglio il fatto di aver lavorato come steward in tribuna autorità allo stadio San Paolo di Napoli.