Livorno, striscione contro PD, Lega e M5S: scontri tra polizia e antifascisti

Di redazione Blogo.it giovedì 2 agosto 2018

Lo striscione: "Effetto Pd e Lega-Stelle, 11 aggressioni in 50 giorni: il vostro razzismo è emergenza. Il vero cambiamento: casa, lavoro, reddito per tutti. Lega illegale

Momenti di tensione ieri notte a Livorno, al termine della prima serata della kermesse estiva Effetto Venezia che si svolge da 31 anni nel quartiere de La Venezia. Dopo gli spettacoli si sono verificati degli scontri tra polizia e gruppi di antifascisti. Il motivo del contendere? Uno striscione appeso sugli Scali del Refugio che così recitava: "Effetto Pd e Lega-Stelle, 11 aggressioni in 50 giorni: il vostro razzismo è emergenza. Il vero cambiamento: casa, lavoro, reddito per tutti. Lega illegale".

Secondo la versione fornita dalla Questura questo striscione è stato giudicato offensivo per il Governo e per questo motivo, nel corso della serata, i vigili del fuoco, accompagnati da alcuni agenti della squadra mobile, hanno tentato senza successo di rimuoverlo. Per evitare incidenti, dato il gran numero di persone, vigili del fuoco e poliziotti hanno desistito, ma poi sono tornati alla carica - nel vero senso della parola - tra l'1:30 e le 2 del mattino.

I poliziotti, questa volta in tenuta antisommossa, hanno nuovamente cercato di rimuovere lo striscione trovando il rifiuto di diverse persone presenti, che hanno cercato di trovare un punto d'incontro. Gli organizzatori hanno proposto di eliminare la parte contestata dello striscione ("Lega illegale"), ma dopo un breve consulto la polizia ha deciso di passare alle maniere forti caricando i presenti a colpi di manganello.

La polizia, dal canto suo, ha precisato che si sarebbe trattato di "un lieve intervento di alleggerimento dopo aver riscontrato un atteggiamento ostile da parte degli antagonisti". Al di là della tipologia dell'intervento - sul quale polizia e "antagonisti" non saranno mai d'accordo - la domanda è un'altra: per quale motivo si riteneva necessario rimuovere lo striscione? In che modo questo avrebbe potuto rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico, al punto da richiedere un intervento di questo tipo?