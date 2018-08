Rai, Salvini attacca Berlusconi su Marcello Foa: "Preferisce allearsi col PD"

Lo scontro tra Forza Italia e Lega su Marcello Foa prosegue senza sosta. La candidatura del giornalista alla Presidenza della Rai è stata bocciata grazie al voto contrario di Forza Italia - quei 7 voti avrebbero fatto la differenza - e Salvini aveva già accusato il partito di Silvio Berlusconi di aver tradito l'alleanza e di aver preferito appoggiare il Partito Democratico.

Berlusconi aveva replicato difendendo la propria posizione e oggi il leader della Lega è tornato all'attacco, insistendo proprio sul nome di Marcello Foa, che a detta di Salvini "non si discute":

Tiriamo dritti per il cambiamento anche in Rai. L'unico che deve spiegare qualcosa, non a me ma agli italiani, è Silvio Berlusconi che dice 'no' a un giornalista liberale, libero, allievo di Montanelli. Ma le beghe interne a Forza Italia mi interessano poco.