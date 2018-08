Grillo, ironia in spiaggia: "Pronto Salvini, c'è un nero, fai qualcosa" [VIDEO]

Di redazione Blogo.it venerdì 3 agosto 2018

Beppe Grillo simula una telefonata a Matteo Salvini da una spiaggia della Sardegna per segnalare la presenza di una persona di colore

Beppe Grillo prova con l’ironia a stemperare i toni che in questi giorni si sono innalzati, e molto, sul tema del razzismo. Il comico genovese, co-fondatore del Movimento 5 Stelle, inscena una telefonata al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, direttamente da una spiaggia della Sardegna: “Salvini ma dove sei? Qui sono in mezzo a noi, è in spiaggia, sdraiato sul lettino, prende il sole e dorme... Chi le vende le borse ora, io? Ma guarda... sta entrando in acqua a fare il bagno, ci sono i bambini. E poi ordina al bar come noi. Fai qualcosa perché la situazione ti sta scappando di mano. Sennò chiamo Luigi (Di Maio, ndr), ma poi lui è buono”.

Il video è stato pubblicato sui canali ufficiali di Beppe Grillo e riprende l’attore comico in maglietta e costume da bagno. Il leader carismatico del M5S prima avvisa il ministro Salvini della presenza di un uomo di colore sdraiato su un lettino, poi ne segnala l’ingresso in acqua, infine l’arrivo anche al bar per consumare una bibita. “Cosa fai a Milano Marittima, vieni qui in Sardegna e guarda cosa sta succedendo”, insiste ironicamente Grillo nella finta telefonata al vicepremier. Diventato subito virale, il video ha inevitabilmente diviso gli utenti: c’è chi apprezza lo scopo goliardico della scenetta per gettare acqua sul fuoco sugli ultimi eventi, chi invece la bolla come una trovata di cattivo gusto.