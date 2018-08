Fascismo, Fontana: "Abroghiamo la legge Mancino"

"Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano"

Dopo aver negato a più riprese l'esistenza di un'emergenza razzismo in Italia - oggi sono state denunciate due diverse aggressioni - il governo di Giuseppe Conte sembra intenzionato a fare un altro passo verso la negazione del nostro passato non troppo remoto. O meglio, è un'idea del Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana, che sconfina quelle che sono le sue competenze e sostiene la necessità di abrogare la legge Mancino.

Introdotta il 25 giugno 1993, la legge Mancino prende il nome dall'allora Ministro dell'Interno Nicola Mancino e punta a sanzionare e condannare tutti quei gesti e quelle azioni legati all'ideologia neofascista che hanno l'obiettivo di incitare alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.

La legge prevede "la reclusione fino a un anno e sei mesi o la multa fino a 6.000 euro per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", ma anche "la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".

Accuse simili sono state mosse in queste ultime settimane nei confronti di diversi esponenti della Lega - e anche il Ministro dell'interno Matteo Salvini è stato da poco denunciato per istigazione all’odio razziale - e il Ministro Fontana, partendo dall'aggressione all'atleta italiana Daisy Osakue, strumentalizzato in modo scorretto dalla sinistra, parla di un'emergenza al contrario:

I fatti degli ultimi giorni rendono sempre più chiaro come il razzismo sia diventato l’arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi (alcuni giornalisti e commentatori mainstream, certi partiti) per puntare il dito contro il popolo italiano, accusarlo falsamente di ogni nefandezza, far sentire la maggioranza dei cittadini in colpa per il voto espresso e per l'intollerabile lontananza dalla retorica del pensiero unico. Una sottile e pericolosa arma ideologica studiata per orientare le opinioni. Tutte le prime pagine dei giornali, montando il caso ad arte, hanno puntato il dito contro la preoccupante ondata di razzismo, per scoprire, in una tragica parodia, che non ce n'era neanche l'ombra.

Fontana parla al plurale, ma il caso a cui si riferisce è soltanto uno. Eppure questo sarebbe sufficiente a fargli affermare che "se c’è quindi un razzismo, oggi, è in primis quello utilizzato dal circuito mainstream contro gli italiani". Il ministro parla di "inganno svelato" e di "razzismo anti-italiano" e sostiene che "un popolo che non la pensa tutto alla stessa maniera e che è consapevole e cosciente della propria identità e della propria storia fa paura ai globalisti", una frase che sembra far intendere come quella "propria storia" possa essere quel ventennio che tanti danni ha fatto all'Italia e non soltanto.

Da qui la proposta:

Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano. I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato.

Abolire, insomma, una legge che punisce l'ideologia nazifascista e difende le tantissime vittime di discriminazione nel nostro Paese. Una proposta molto pericolosa che figura da tempo anche nel programma politico degli estremisti di destra di Forza Nuova, ma anche una proposta che la Lega, quando si chiamava ancora Lega Nord e considerava il sud dell'Italia come qualcosa da cui stare lontani, aveva avanzato ipotizzando addirittura un quesito referendario.

Abolire la legge Mancini: le reazioni alle parole di Fontana

Tra i primi a tuonare contro le dichiarazioni di Lorenzo Fontana è stato Andrea Marcucci, capogruppo del PD al Senato, che ha affidato a Twitter il duro commento:

È un governo sempre più nero. Il ministro della Famiglia (sic) #Fontana ora propone di abolire la legge #Mancino che vieta l'apologia di fascismo. La cosa grave è che non si tratta di un colpo di sole di un ministro un po' strambo.

Pochi minuti dopo, sempre via Twitter, è intervenuto anche il Presidente del Partito Democratico, Matteo Orfini:

E ora è arrivato il ministro Fontana che propone di abolire la legge Mancino.

Perché a questo governo fascisti e razzisti evidentemente piacciono.

Perché di questo governo razzisti e fascisti evidentemente sono parte.

E ora è arrivato il ministro Fontana che propone di abolire la legge Mancino.

Perché a questo governo fascisti e razzisti evidentemente piacciono.

