Di Maio: "Flat tax e reddito cittadinanza insieme nella Legge di Bilancio"

Di redazione Blogo.it sabato 4 agosto 2018

Di Maio ha parlato questa mattina da Fabriano (Ancora)

Luigi Di Maio questa mattina ha partecipato all'inaugurazione della Scuola dell'infanzia di via Don Petruio a Fabriano (Ancona), la prima ricostruita dallo Stato nelle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017; una scuola progettata con una struttura portante in legno, dotata di impianti ispirati ai principi del risparmio energetico.

Di Maio ha parlato anche degli obiettivi principali del Governo in materia economica, come la flat tax e reddito di cittadinanza. Ieri il Ministro Tria, dopo un vertice di governo sulla legge di bilancio, aveva diffuso una nota esprimendo la sua soddisfazione "per l’accordo sulle linee del quadro programmatico proposte, che confermano la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l’avvio delle riforme contenute nel programma di governo in tema di flat tax e reddito di cittadinanza".

Di Maio ha ribadito la linea d'azione del suo Governo: "Il nostro obiettivo è farle insieme nella legge di bilancio e porteremo avanti tutte le politiche di dialogo sia con l'Unione europea, sia tutte le politiche di spending review e di riorganizzazione della spesa pubblica. Noi abbiamo due grandi problemi ed emergenze in Italia: il livello di tassazione sulle imprese e quindi la flat tax, che bisogna farla e, numero due, ma non per ordine di importanza, i livelli di povertà; 5 milioni di persone in povertà assoluta. Il reddito di cittadinanza è un'emergenza che dobbiamo assolutamente portare avanti perché realizzarlo significa sia combattere la povertà, sia dare nuovi posti di lavoro, sia rilanciare i consumi per le piccole e medie imprese italiane".

Secondo Di Maio non ci sarebbe bisogno di "nessuno strappo con l'Unione europea ma un dialogo incisivo e sincero per riuscire ad ottenere delle cose". E poi ha aggiunto: "Abbiamo in mente un progetto ambizioso di legge di bilancio; Abbiamo fatto un primo incontro con il presidente Conte e il ministro Tria per coordinare le prossime politiche pubbliche".