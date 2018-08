Di Battista: "no a Tap e Tav, non facciamoci distrarre da queste robe sul razzismo"

Di redazione Blogo.it sabato 4 agosto 2018

L'ex deputato M5s Di Battista: “Abbiamo fatto battaglie importanti, contro il Tap, contro il Tav, opere inutili: coraggio, è il momento di spingere"

L’ex deputato del M5s Pierluigi Battista dagli USA, dove ha scelto di trasferirsi, "pungola" i suoi su Tav e Tap, cioè rispettivamente l’Alta velocità Torino-Lione e il gasdotto che dall’Albania deve arrivare in Puglia.

Abbiamo fatto battaglie importanti, contro il Tap, contro il Tav, opere del tutto inutili: coraggio, questo è il momento di spingere, non ci possiamo far distrarre da queste robe sul razzismo. Questa è distrazione di massa. Il Movimento deve fare il Movimento, ribadendo i "No" sani che abbiamo detto, perché ci abbiamo preso i voti su quella roba là.

Di Battista non vede dunque nessun allarme razzismo in Italia e invita i suoi a non perdere di vista piuttosto alcuni dei cavalli di battaglia del MoVimento proprio ora che il partito è alla prova del governo.

Sono libero, anche di pungolare il M5S, ho molta stima di Di Maio, sta combattendo tantissimo, tutti gli altri ministri M5S dovrebbero avere lo stesso coraggio di Luigi

dice Di Battista su Facebook.