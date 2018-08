Salvini contro Saviano: "Scrittore? È un copiatore. Sulla scorta non decido io"

Di redazione Blogo.it domenica 5 agosto 2018

Durante la Festa della Lega a Cervia ha spiegato perché lo ha querelato.

Durante la Festa della Lega a Cervia, Matteo Salvini è tornato a parlare di Roberto Saviano, anche se non ha mai apertamente fatto il suo nome è ovvio che si riferisse a lui, perché ha dato tutti i dettagli che fanno capire che si sta riferendo proprio allo scrittore campano. Salvini, infatti, ha detto ai seguaci del Carroccio:

"Sono al governo da due mesi e mi hanno denunciato circa 35 volte. Un record: insulti, minacce, di tutto. Non ho querelato quasi nessuno. Ne ho querelato uno, ma non perché ce l'ho con lui ma perché mi puoi contestare ma non ti puoi permettere di dire che aiuto la mafia, la camorra, la 'ndrangheta perché prima ti sciacqui la bocca. Perché io la mafia, la camorra, la 'ndrangheta la voglio vedere finire sul fondo del mare in mutande e voglio portargli via fino all'ultimo centesimo"

Poi ha aggiunto, a proposito di quello che gli è stato detto dopo che ha sporto querela contro Saviano:

"Mi hanno detto alcuni giornalisti come sia incredibile che un ministro dell'Interno abbia denunciato uno scrittore. Scrittore... un copiatore. Ma come delle idee? Mi ha dato del delinquente, dell'assassino e del mafioso non è un modo diverso di pensare il mondo"

Infine è tornato anche sulla polemica relativa allo scorta di Saviano. Salvini, infatti, nel recente passato ha fatto delle battute dalle quali faceva capire di non ritenere necessaria la scorta per lo scrittore, il quale aveva reagito sentendosi minacciato, visto che era il ministro dell'Interno. Quest'ultimo ora ha spiegato: