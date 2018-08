Camera, oggi il voto sulle motovedette da cedere alla Libia

Di redazione Blogo.it lunedì 6 agosto 2018

"Quello che sta emergendo sulle condizioni dei campi libici obbliga ad alzare l'attenzione sulla garanzia dei diritti umani"

Dopo l'approvazione al Senato con una larga maggioranza, oggi sarà la Camera dei Deputati a doversi esprimere sul decreto per la cessione di navi alla Libia, le 12 unità navali che il governo italiano, nel tentativo di rallentare i flussi migratori verso l'Italia, aveva promesso nelle ultime settimane.

Il decreto prevede la cessione a titolo gratuito di dieci unità navali CP classe 500 in dotazione alle Capitanerie di Porto e di due vedette classe Corrubia in dotazione alla Guardia di finanza, per un totale di 12 unità navali. A questo si aggiunge un contributo di 2,5 milioni di euro per il 2018 che servirà ad addestrare il personale libico e per la manutenzione dei mezzi.

Se in Senato è filato tutto liscio, alla Camera si preannuncia una piccola battaglia. A guidare le proteste c'è Riccardo Magi di +Europa, che sottolinea i dubbi del rimandare in un Paese poco sicuro come la Libia persone che tentano di attraversare il mediterraneo per tentare di trovare una vita migliore:

Con il decreto motovedette stiamo dando strumenti, assetti della nostra Guardia Costiera e della nostra Guardia di finanza per rafforzare quella di uno stato che non esiste, per riportare persone salvate in mare in un paese non sicuro. Il salvataggio della vita in mare è un obbligo di legge e, in termini tecnico-giuridici secondo il diritto nazionale e internazionale, il salvataggio termina quando la persona che è in pericolo viene condotta in un “posto sicuro”, cioè un posto in cui non rischi ancora la vita e di vedere violati i propri diritti fondamentali. I mezzi, invece, serviranno a compiere un respingimento delegato.

Se +Europa di Emma Bonino ha davvero poco peso in Parlamento, il Partito Democratico può invece contare su 111 deputati - comunque troppo poco per ostacolare il passaggio del decreto con la maggioranza Lega-M5S - e il suo presidente Matteo Orfini ha sollevato gli stessi dubbi:

Quello che sta emergendo sulle condizioni dei campi libici obbliga ad alzare l'attenzione sulla garanzia dei diritti umani. La soluzione non sono i respingimenti forzati che riportano le persone nel posto da dove scappano.

La discussione in Aula è iniziata alle 10.

Foto | Guardia di Finanza