Giuseppe Conte a Bologna e Foggia per portare la "vicinanza del Governo"

Di redazione Blogo.it lunedì 6 agosto 2018

Il Premier sui luoghi dei due terribili incidenti.

Con una breve nota Palazzo Chigi ha annunciato che il Premier Giuseppe Conte, nella giornata di martedì 7 agosto, sarà a Bologna e a Foggia, teatro di due gravissimi incidenti stradali. Nel primo si contano tre vittime e centinaia di feriti, nel secondo sono morti 12 braccianti agricoli. Il Presidente del Consiglio, come si legge nel comunicato, vuole "Portare la vicinanza di tutto il Governo ai feriti e ai famigliari delle vittime".

Questo 6 agosto, infatti, è stato tragico sulle strade italiane. A Bologna un'autocisterna che trasportava GPL si è incidentata con alcune auto ed è esplosa sulla tangenziale. Ne è scaturito uno spaventoso incendio, fortunatamente domato con prontezza, ma il ponte sulla via Emilia è parzialmente crollato e sulla corsia dell'autostrada si è creato un vasto squarcio, a causa dell'esplosione. La circolazione è stata ovviamente bloccata in entrambe le direzioni.

[VIDEO] Bologna, esplode autocisterna: 2 morti e 100 feriti Bologna - Grave incidente sulla A14 all'altezza di Borgo Panigale: un tir cisterna è esploso. Il primo bilancio: 2 morti e 67 feriti

A Foggia, invece, l'incidente ha riguardato un furgone che trasportava braccianti agricoli e un tir carico di pomodori, nei pressi di Lesina. Nel furgone, di targa bulgara, c'erano lavoratori di nazionalità africana. I morti in questi casi sono stati 12. Non è il primo incidente di questo tipo che si verifica sul quelle strade, solo sabato scorso ce ne è stato uno molto simile sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri e in quel caso le vittime sono state quattro, sempre braccianti agricoli extracomunitari. Sono in corso indagini per caporalato.