Lega, vandalizzata la sede di Bergamo. Calderoli: "Così ci scappa il morto"

Di redazione Blogo.it domenica 19 agosto 2018

Secondo Calderoli questi comportamenti richiamano "il buio degli anni di piombo".

La sede della Lega di Bergamo, in via Cadore, nel quartiere Radona, è stata esternamente vandalizzata con insulti scritti con una bomboletta spray di colore rosso. Sulle porte e le vetrine del locale sono state scritte frasi come "La mia vita non è in vendita", "Salvini suino", "Salvini uomo senza cuore", "Rispetto per Genova".

Questo nuovo atto vandalico giunge a pochi giorni da quello, più preoccupante, degli ordini esplosivi trovati nella sede di Treviso. Quanto avvenuto a Bergamo è stato denunciato dal commissario provinciale della Lega locale, Enrico Sonzogni, che ha detto:

"Noi leghisti non abbiamo paura e andiamo avanti! Ci sono dei ragazzi in gamba che salvano vite, come i vigili del fuoco a Genova e ci sono i vigliacchi che non hanno nulla da fare e che restano impuniti. Oggi sono ancora, fortunatamente, della scritte, dobbiamo aspettarci una ‘bomba’ prima che qualcuno intervenga?"

E la notizia è stata diffusa a livello nazionale dal senatore Roberto Calderoli, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: