Conte: "Il governo è con Genova e i genovesi, non solo a parole, ma con gesti concreti"

Il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte questa mattina ha pubblicato una foto della riunione che il governo ha avuto ieri pomeriggio a Genova e ha scritto:

Poi è passato ad elencare quali sono state le azioni concrete fatte e cioè lo stanziamento di somme di denaro che servono nell'immediato per aiutare la città e i suoi abitando dopo il crollo del ponte Morandi:

"Nell'immediatezza del crollo avevamo stanziato 5 milioni di euro per gestire lo stato di emergenza e ieri il Consiglio dei Ministri ha stanziato altri 28 milioni e 470 mila euro. Soldi che, come richiesto e quantificato dalla Regione Liguria, serviranno per realizzare gli interventi urgenti per la viabilità alternativa, per potenziare il sistema dei trasporti e per individuare sistemazioni abitative per i tanti nuclei familiari che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni considerate a rischio"