Napoli, Salvini contro il “consigliere comunale per gli extracomunitari"

Di redazione Blogo.it mercoledì 8 agosto 2018

Matteo Salvini ha criticato su Facebook l'iniziativa del Sindaco De Magistris, che ha promosso l'elezione di un "consigliere comunale per gli extracomunitari"

A Napoli, il “consigliere comunale per gli extracomunitari” voluto dalla sinistra e da De Magistris ha un problema: ha bisogno dell’interprete perché non parla italiano! No comment.... Queste le parole utilizzate da Matteo Salvini per commentare l'elezione del 'consigliere aggiunto', voluta dalla giunta De Magistris a Napoli. Il Sindaco aveva promosso questa iniziativa per dare voce - senza diritto di voto - all'interno del Consiglio Comunale ad un rappresentante dei tanti extracomunitari che vivono a Napoli.

L'iniziativa è di per sé lodevole, pensata per avvicinare gli extracomunitari alle istituzioni. Ci si lamenta spesso che le varie comunità di extracomunitari restino ai margini della società italiana, chiudendosi a riccio. La società italiana, d'altra parte, non è esattamente accogliente, in particolar modo negli ultimi tempi segnati da un emergente xenofobia.

Il problema sta però nella riuscita di questa iniziativa. I residenti stranieri hanno infatti eletto lo srilankese Viraj Prasanna Mihindukulasuriya Fernando che ha ottenuto una larga maggioranza - il 65% delle preferenze - tra i pochi che hanno deciso di partecipare a queste elezioni speciali. Il problema è che Viraj non sembra comprendere l'italiano; come potrà rappresentare le istanze degli stranieri se non è in grado di comprendere cosa viene detto durante le sedute del consiglio comunale?

La cosa che sorprende è che Viraj vive in Italia da quasi 20 anni e, nonostante questo, non è in grado di esprimersi in modo comprensibile. Evidentemente in tutti questi anni ha sempre vissuto solo all'interno della comunità srilankese. Un sintomo inequivocabile del fatto che una reale integrazione, che permetterebbe in molti casi di abbattere il muro di diffidenza, non esiste neanche a Napoli, una città storicamente molto accogliente.