Toninelli: "Nazionalizzazione di Autostrade sarebbe conveniente"

Di redazione Blogo.it lunedì 20 agosto 2018

Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è tornato sul crollo del ponte di Genova in un’intervista al Corriere della Sera

Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è tornato sul crollo del ponte di Genova. Non cambia la linea del governo a giudicare dalle parole rilasciate dall’esponente grillino all’edizione odierna del Corriere della Sera: si va avanti sulla revoca delle concessioni ad Autostrade. "L'eventuale nazionalizzazione di Autostrade sarebbe conveniente: ricavi e margini - insiste il ministro - tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza delle nostre strade". Insomma, secondo il governo gialloverde, le privatizzazioni effettuate nei decenni passati non hanno portato ai risultati sperati, ragion per cui lo Stato dovrebbe tornare controllante e controllore.

Ponte Genova, Toninelli e Conte: "Avviato iter per lo stop della concessione ad Autostrade" Ponte Morandi - Giuseppe Conte e Toninelli hanno annunciato di aver inviato una lettera ad Autostrade per avviare lo stop alla concessione

"La politica ha abdicato dal ruolo di controllore - aggiunge Toninelli - , ma la responsabilità sulla tenuta delle opere è del concessionario". Nonostante le critiche ricevute dall’opposizione anche per via del crollo in borsa del titolo di Atlantia, il governo gialloverde prosegue dritto sulla propria linea politica e anzi si attende un passo indietro da parte dei vertici di Autostrade: "Come si può pensare che i vertici di un'azienda che non è stata in grado di evitare una strage, facendo ciò che per contratto era obbligata a fare, cioè la manutenzione, possano rimanere al proprio posto? È semplicemente disumano", rincara la dose il ministro, sottolineando che le dimissioni "in un Paese civile, non sarebbero nemmeno da chiedere".

Nei giorni scorsi, però, proprio il partito di Toninelli è stato duramente attaccato anche per un altro motivo: un vecchio post su un blog penta stellato difendeva il ponte e attaccava la Gronda, che ora potrebbe invece risolvere un bel po’ di problemi in una città di Genova devastata oltre che dalla tragedia, da immani difficoltà negli spostamenti. "È in corso l'analisi costi benefici. Non abbiamo pregiudizi, ma solo la volontà comune di fare bene senza sprecare un solo euro", ha concluso il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.