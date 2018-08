Foggia, manifestazioni contro il caporalato: "Questa è la nostra battaglia"

Di redazione Blogo.it mercoledì 8 agosto 2018

Braccianti agricoli in sciopero a Foggia dopo i due incidenti stradali costati la vita a 16 persone.

Le 16 vittime dei due incidenti stradali avvenuti nelle campagne della provincia di Foggia in questi ultimi giorni hanno accesso nuovamente i riflettori sul problema del caporalato e la presenta, nella giornata di ieri, del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro dell'Interno Matteo Salvini - con la promessa che il governo si impegnerà seriamente per contrastare lo sfruttamento dei braccianti agricoli - sembra aver dato una spinta alle proteste in loco.

Oggi due diverse manifestazioni nel foggiano. Stamattina, grazie all'impegno dell'Unione Sindacale di Base (Usb), un corteo è partito dall'ex ghetto di Rignano Garganico, nel comune di San Severo, per quella che è già stata ribattezzata "la marcia dei berretti rossi", gli stessi berretti che i braccianti utilizzano nei campi per proteggersi dal sole mentre raccolgono i pomodori.

Alla manifestazione hanno preso parte centinaia degli stessi braccianti stranieri che vengono sfruttati quotidianamente, tutti pronti ad aderire allo sciopero per far sentire la propria voce. Aboubakar Soumahoro del coordinamento lavoratori agricoli USB ha spiegato:

È questa la nostra battaglia. La tutela dei lavoratori e la rivendicazione dei loro diritti, negati in Puglia come in Calabria, in Piemonte o nel Lazio. Per questi diritti si batteva Soumaila Sacko, ucciso nella piana di Gioia Tauro il 2 giugno scorso, per questi diritti combattevano i braccianti morti sabato, organizzandosi per sfuggire alla schiavitù del caporalato e alle vessazioni dei cosiddetti imprenditori agricoli. Saremo al fianco dei lavoratori dei campi, lo saremo il 22 settembre presentando proprio a Foggia la piattaforma e il programma di lotta USB sul lavoro agricolo.

Oggi pomeriggio, sempre a Foggia, è in programma una seconda manifestazione a cui hanno già aderito Cgil, Cisl e Uil.

Rignano Foggia la marcia dei #berrettirossi 3za Posted by USB Unione Sindacale Di Base pag. nazionale on Wednesday, August 8, 2018