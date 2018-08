Vaccini, Taverna: "Nessun bimbo non vaccinato è malato" [VIDEO]

Di redazione Blogo.it mercoledì 8 agosto 2018

Un video della vicepresidente del Senato, Paola Taverna, riaccende le polemiche sui vaccini: il Movimento 5 Stelle non trova una linea comune sull’argomento?

Un video risalente a febbraio scorso di Paola Taverna, attuale vicepresidente del Senato, rinfocola le polemiche sulla questione vaccini. Davide Casaleggio, uno dei leader del Movimento 5 Stelle, aveva provato a riportare il partito ad una linea comune sull’argomento tramite il "Blog delle Stelle", ma a quanto pare non ci sarebbe riuscito. Prima l’uscita di Davide Barillari, ora quella della Taverna, che in realtà è più vecchia, poiché risale al mese di febbraio scorso. A pubblicarlo su Facebook è oggi il giornalista Fabio Salamida. Durante quell’intervento davanti agli attivisti, la senatrice pentastellata aveva dichiarato: "Nessun bambino non vaccinato è malato. Un bambino non vaccinato è un bambino sano. Da piccola ci portavano dai cugini malati".

Scuola e vaccini, il Ministro Grillo: “l’obbligo rimane per tutti” Vaccini, a scuola con l'autocertificazione nel 2018-2019 ma il ministro della salute Giulia Grillo (M5s) non ci sta a passare per quella che strizza l’occhio ai No-vax.

Taverna: "Nessun bambino non vaccinato è malato

Ecco l’intervento di Paola Taverna durante un incontro a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, nel mese di febbraio 2018: