Di Maio: "A fine anno incentivi anche per le assunzioni di over 35"

Di redazione Blogo.it giovedì 9 agosto 2018

Il vicepremier pentastellato promette che non ci sarà alcun aumento dell'Iva.

Luigi Di Maio ha parlato oggi, all'indomani del vertice di maggioranza sulla manovra economica e del Consiglio dei Ministri che ha deciso le nuove nomine delle Agenzie delle Entrate, delle Dogane e del Demanio. Il ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico, proprio sul tema a lui più caro, ha promesso:

"A fine anno metteremo incentivi per le assunzioni anche al di sopra dei 35 anni. Non ho concluso la riforma del mercato del lavoro, abbiamo aumentato i diritti, ora abbasseremo il costo dei contratti a tempo indeterminato"

Poiché secondo le indiscrezioni ieri il ministro dell'Economia Giovanni Tria avrebbe proposto l'aumento dell'Iva per non far scattare le clausole di salvaguardia, ma Di Maio e Salvini si sarebbero fermamente opposti, il vicepremier penta stellato ha dato:

"L'Iva non deve aumentare, anche se rischia a causa dei debiti lasciati da Renzi e Gentiloni con provvedimenti fatti con il buco. Non aumenterà l'Iva, non vogliamo togliere soldi dalle tasche dei cittadini"

Altro tema affrontato, quello dei vaccini, su cui Di Maio spiega:

"I vaccini devono rispettare lo stesso livello di obbligo che c'è in Europa. Le famiglie che non stanno vaccinando i figli vanno convinte a farlo, ma dire a quei bambini, che non hanno il vaccino, che non devono andare neanche a scuola, secondo me è uno sbaglio perché i bambini non c'entrano niente"