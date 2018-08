Yemen, raid contro uno scuolabus: 39 morti

La Croce Rossa Internazionale conferma la tragedia e precisa che 39 persone, quasi tutti bambini, hanno perso la vita.

Almeno 39 persone, quasi tutti bambini, hanno perso la vita questa mattina nel governatorato di Saada, nel nord dello Yemen, quando un autobus è stato colpito da un bombardamento che, lo riferisce l'emittente Al Jazeera, sarebbe stato condotto dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita, impegnata da tempo contro i ribelli nel Paese.

A denunciare l'accaduto è stata la Croce Rossa Internazionale, secondo la quale l'autobus carico di bambini sarebbe stato colpito a Dahyan, nel nord del governatorato di Saada. Molte delle vittime avevano meno di 10 anni e i feriti, alcuni in modo grave, sarebbero almeno 40.

Fonti vicine alla coalizione saudita non hanno confermato né smentito l'accaduto.

Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p