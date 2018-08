Gravaglia: "Il bonus di 80 euro si trasformerà in riduzione fiscale"

Di redazione Blogo.it venerdì 10 agosto 2018

Continua il balletto sul bonus di 80 euro: rimarrà o sarà eliminato nella manovra? Ecco la posizione del viceministro all'Economia Massimo Gravaglia

Massimo Gravaglia, viceministro all’Economia, ha rilasciato oggi un’intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha toccato i temi più caldi dell’attualità in vista della manovra. Si continua a parlare tanto del bonus degli 80 euro con il vicepremier Luigi Di Maio che ha già ribadito in queste ore di non avere intenzione di bloccare la misura tanto cara all’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi: "Non è vero che aumenterà l'Iva e non è altrettanto vero che si eliminerà il bonus degli 80 euro. Non si tolgono gli 80 euro - ribadisce Gravaglia - si sta valutando di trasformarli in riduzione fiscale anziché in bonus: conta il netto in busta paga, non come si arriva a quell'importo".

Di Maio: reddito di cittadinanza, flat tax e Fornero in Legge di Bilancio. Ilva? "Abbiamo piano B" Reddito di cittadinanza, flat tax e superamento della Fornero, tutto insieme nella legge di bilancio nel rispetto dei vincoli europei dice Luigi Di Maio

Gravaglia: "Reddito di cittadinanza? Serve analisi seria"

Dopo aver sottolineato che "nessuno sarà penalizzato", Gravaglia puntualizza anche che "quando si metterà mano alla flat tax si dovrà tener conto del bonus degli 80 euro". Flat tax e reddito di cittadinanza sono stati i cavalli di battaglia rispettivamente di Lega e Movimento 5 Stelle in campagna elettorale e sono state inseriti all’interno del contratto di governo: come farle coesistere? A proposito del reddito di cittadinanza il viceministro Gravaglia sottolinea che "prima di parlare di risorse e di estensione di misure esistenti occorre fare un'analisi seria".

Gravaglia: "Pace fiscale va fatta"

Altro tema sul quale sono state sollevate polemiche è rappresentato dalla cosiddetta "pace fiscale", che secondo Gravaglia "va fatta perché è giusto farla". I precedenti non sono molto incoraggianti, poiché anche chi aderisce spesso si ferma al pagamento della prima rata: insomma, si tratta solo di un provvedimento "pro evasori"? "Non è un messaggio pro evasione - replica il viceministro - perché va fatta insieme alla flat tax: cambia il sistema e si tira la riga".