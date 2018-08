Turchia, crolla la lira, mercati preoccupati. Erdogan: "Loro hanno i dollari, noi il nostro Dio"

Di redazione Blogo.it venerdì 10 agosto 2018

Il presidente turco: "Campagna contro di noi".

La Lira turca sta crollando ai minimi storici, ora è oltre quota 6 per un dollaro, ossia ha perso un terzo del suo valore dall'inizio del 2018. Ovviamente l'inflazione continua a salire e i titoli di Stato decennali sono intorno al 20%. Della situazione turca ne risentono sia le valute emergenti, sia l'euro e i listini azionali europei stanno trattando in netto ribasso.

Il presidente turco Erdogan ha detto che ci sono "campagne" contro il suo Paese e che non bisogna prestare loro attenzione. Queste le parole riportate da Reuters:

"Non dimenticate questo: se loro hanno i dollari, noi abbiamo la nostra gente, il nostro diritto, il nostro Allah"

Ad alimentare la preoccupazione c'è anche un articolo del Financial Times secondo il quale la Banca Centrale Europea è preoccupata a causa della situazione turca e in particolare per l'esposizione di alcune banche verso quell'economia. Tra queste banche ci sarebbe anche l'italiana Unicredit, oltre alla francese BNP Paribas e la spagnola BBVA. Sia gli istituti citati dal FT, sia la BCE hanno risposto a queste indiscrezioni con un secco "no comment".

Le più esposte sarebbero le banche spagnole, per oltre 83 miliardi di dollari, seguite dalle francesi, per 38, e dalle italiane, per 17 miliardi di dollari. La sola Unicredit però ha un investimento da 2 miliardi e mezzo di euro in una quota del 40,9% di Yapi Kredi, che ora, dopo il crollo della lira, vale 1,15 miliardi.

Il direttore finanziario di Unicredit, Mirko Bianchi, durante la presentazione dei conti semestrali, ha spiegato che la banca non ha intenzione di vendere, perché il contributo di Yapi Kredi nel trimestre è salito del 28% annuo, tuttavia oggi il titolo a Piazza Affari è nettamente in ribasso.