Donald Trump si esalta per la Space Force: l'armata spaziale

Di redazione Blogo.it venerdì 10 agosto 2018

L'annuncio ufficiale dato dal vicepresidente Mike Pence.

"È giunto il tempo di scrivere il prossimo grande capitolo nella storia delle forze armate, di prepararci al prossimo campo di battaglia nel quale il migliori e i più coraggiosi tra gli americani saranno chiamati a prevenire e sconfiggere una nuova generazione di minacce alla nostra nazione"

Non è l'inizio di un film di fantascienza, ma una parte del discorso fatto da Mike Pence, il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, che ha annunciato con enfasi la "sesta armata" dell'esercito statunitense, ossia quella spaziale, che va ad aggiungersi ai corpi di terra Army), di aria (Air Force) di mare (Navy), ai Marines e alla Guardia Costiera.

Il Pentagono lavorerà a questo progetto che dovrebbe essere pronto già entro il 2020 e sembra tanto una manovra da campagna elettorale, visto che proprio in quell'anno Donald Trump affronterà le elezioni per andare a caccia del secondo mandato consecutivo. Sui canali della campagna Trump 2020 è stato lanciato un sondaggio per la scelta del logo della Space Force.

Space Force all the way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 agosto 2018

Lo stesso Trump è intervenuto via Twitter, esaltandosi per l'annuncio di Pence e scrivendo "Space Force all the way!".

A che cosa servirebbe la Space Force? Alle guerre spaziali ovviamente. Non si sa se contro alieni ancora tutti da scoprire o se contro i soliti nemici come Russia, Cina e Corea. Per molti detrattori di Trump è solo una trovata elettorale e difficilmente sarà realizzata, altri, invece, hanno paura che si realizzi perché potrebbe rivelarsi un inutile spreco di denaro. Lo ha fatto notare anche Bernie Sanders, ex candidato democratico alla Casa Bianca, che ha sottolineato:

"Abbiamo bisogno di investire sui nostri bambini, gli anziani, la salute, l'educazione, la protezione dell'ambiente. Le persone sono stufe di spendere miliardi e miliardi di dollari per armi nucleari, piani di guerra, missili, bombe e carri armati"

We need to invest in our children, in our elderly, and in healthcare and education and environmental protection. People are sick and tired of spending billions and billions of dollars on nuclear weapons, war planes, missiles, bombs, and tanks. — Bernie Sanders (@BernieSanders) 10 agosto 2018

Tra l'altro a Washington, tra i responsabili della Difesa, alcuni hanno fatto notare che già l’Air Force si occupa delle capacità spaziali dell’esercito e dunque la nascita di una nuova armata potrebbe duplicare le strutture e addirittura far insorgere guerre interne tra i diversi apparati.