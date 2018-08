Berlusconi smentisce le false notizie su Forza Italia: "nessun abbandono"

Di redazione Blogo.it venerdì 10 agosto 2018

"Forza Italia gode di ottima salute"

Secondo Silvio Berlusconi Forza Italia "gode di ottima salute" e alle viste non c'è "nessun abbandono significativo" semmai è vero il contrario. Infatti, spiega l'ex Presidente del consiglio "si registrano nuovi ingressi di amministratori locali provenienti dalle esperienze civiche in tante realtà italiane, dal nord a sud".

Con un comunicato diffuso oggi Berlusconi dice che vuole ristabilire la verità su "una serie di notizie su Forza Italia che possono determinare equivoci e fraintendimenti sulle nostre prospettive politiche". Di recente Berlusconi ha voluto "rinnovare" il partito nominando suo vice Antonio Tajani e mettendo a capo dei dipartimenti di FI l'ex amministratore delegato del Milan, e oggi senatore, Adriano Galliani.

L'auspicio del Cav "è che si esaurisca in fretta l'anomalia del governo giallo-verde, alla quale ci opponiamo con fermezza, perché danneggia soprattutto i ceti produttivi, chi lavora e chi cerca lavoro, mentre ci auguriamo che la Lega torni ad essere protagonista con noi di un centro-destra organico a livello nazionale e locale. Ogni altra prospettiva, e in particolare gli accordi con il Pd, sono ovviamente esclusi".