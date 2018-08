Abruzzo, la Lega annuncia: "Alle elezioni regionali senza Forza Italia"

Di redazione Blogo.it venerdì 10 agosto 2018

Bellachioma ha ufficializzato il divorzio da Forza Italia

"La decisione è presa. In Abruzzo la Lega correrà da sola. Chi ci ama ci segua e andiamo a vincere". Ad annunciarlo è stato Giuseppe Bellachioma, coordinatore regionale del partito di Salvini nonché parlamentare a Montecitorio. Si tratta di una novità assoluta, che potrebbe segnare una rottura definitiva nella coalizione del centrodestra. Salvini ha sempre ribadito che, al di là dell'avventura di governo con il M5S, considera naturale la collocazione della Lega all'interno della coalizione di centrodestra.

Berlusconi ha dato il via libera alla Lega per trattare con i 5 Stelle, salvo poi pentirsene oltre tempo massimo. Forza Italia, infatti, non ha mai risparmiato critiche aspre all'alleato al Governo, accusandolo anche di aver tradito il mandato degli elettori. Nei giorni scorsi i rapporti si sono definitivamente incrinati a causa del rifiuto di Forza Italia di appoggiare la candidatura di Foa a Presidente della Rai.

Per il momento Forza Italia spera ancora in un ripensamento come ha spiegato Nazario Pagano, senatore di Forza Italia e coordinatore regionale del partito: "Non ci muoviamo dalla nostra posizione, non esiste un centrodestra competitivo che non sia unito. Noi pensiamo di proseguire il percorso unendo le liste di centrodestra, intendo Udc, Fratelli d’Italia, liste civiche, e ci auguriamo che la Lega, dopo le vacanze d’agosto, possa riflettere e ripensarci, altrimenti si fa un favore a M5S e centrosinistra. Andiamo avanti con senso di responsabilità. Ci confronteremo con gli alleati che vorranno esserci e proporremo una nostra figura".