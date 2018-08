Migranti, la nave Aquarius soccorre 141 persone. Salvini: "Non attraccherà in Italia"

Di redazione Blogo.it sabato 11 agosto 2018

"Con un totale di 141 persone salvate ora a bordo, Aquarius rimarrà in zona ricerca e soccorso, attenta a ogni altra eventuale imbarcazione in difficoltà"

La nave Aquarius, già al centro di un brutale braccio di ferro col governo italiano poche settimane fa, quando è stata lasciata in stallo per giorni con a bordo 629 migranti poi sbarcati a Valencia, sta continuando le operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo e in queste ultime ore ha tratto in salvo e accolto a bordo 141 migranti, ora in cerca di un porto in cui attraccare. Di questi, più della metà sarebbero minorenni.

La nave, gestita dalla Ong Sos Mediterranée e da Medici Senza Frontiere, avrebbe già contattato le autorità dei Paesi più vicini, dall'Italia a Malta, passando per la Tunisia e la Spagna, ma nessuno si è ancora detto disponibile a farsi carico dei migranti a bordo. La Spagna, che in queste settimane ha accolto centinaia di migranti, non sembra intenzionata ad accettare queste 142 persone e anche l'Italia continua a mantenere la propria posizione.

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, in questi giorni in vacanza, ha già tuonato contro la nave e la Ong che la gestisce: "È di proprietà di un armatore tedesco e batte bandiera di Gibilterra. La nave Aquarius non vedrà mai un porto italiano".

Al momento, insomma, non sembra esserci un porto disposto ad accogliere l'Aquarius, che ha ribadito di voler proseguire con le operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo.

