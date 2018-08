Papa Francesco ai giovani: "Non ci sono pasticche che vi fanno sognare. Quelle bruciano i neuroni"

Al Circo Massimo, nel corso dell'evento "Vado al Massimo", che anticipa il Sinodo dei Giovani (3-28 ottobre), Papa Francesco ha parlato a circa 70mila ragazzi e come tema principale ha scelto i sogni.

Il Pontefice ha detto ai presenti:

"I sogni dei giovani sono i più importanti di tutti. Fanno un po' paura agli adulti, forse perché hanno smesso di rischiare, forse perché mettono in crisi le loro scelte di vita. Ma voi non lasciatevi rubare i vostri sogni"

Poi ha aggiunto:

"I vostri sogni sono la vostra responsabilità e il vostro tesoro: fate che siano anche il vostro futuro. I sogni vanno fatti crescere. Ma vi siete mai chiesti da dove vengono? Sono sogni grandi oppure sogni piccoli, miseri, che si accontentano del meno possibile? La Bibbia ci dice che i sogni grandi sono quelli capaci di essere fecondi, di seminare pace e fraternità. Un giovane che non sa sognare è un giovane anestetizzato. È triste vedere i giovani da divano. Giovani senza sogni che vanno in pensione a 22 anni. Il giovane che sogna cose grandi va avanti, non va in pensione presto"