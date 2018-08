Salvini: “reintroduzione servizio militare obbligatorio per educare i giovani”

domenica 12 agosto 2018

"Così almeno impari un po' di educazione che mamma e papà non sono in grado di insegnarti"

Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini pensa alla reintroduzione del servizio militare obbligatorio. Durante un comizio a Lesina in Puglia ieri il leader della Lega ha spaziato a tutto campo, dall’attualità all’economia, per poi aggiungere che rispetto ai tanti casi di maleducazione e di assenza di senso civico spesso riportati dalle cronache

"facciamo bene a studiare i costi, i modi e i tempi per valutare se, come e quando reintrodurre per alcuni mesi il servizio militare, il servizio civile per i nostri ragazzi e le nostre ragazze così almeno impari un po' di educazione che mamma e papà non sono in grado di insegnarti"

Il ministro vorrebbe insomma

"che oltre ai diritti tornassero a esserci i doveri".

Queste le parole di Salvini così come le riporta l'agenzia Ansa. La leva obbligatoria è stata sospesa, non abolita, in Italia a partire dal 2005, per effetto della legge n. 226 del 23 agosto 2004.

Servizio militare obbligatorio, la situazione in Europa

In Europa il servizio di leva obbligatorio, ma con possibilità di obiezione di coscienza e di servizio civile, è ancora previsto in paesi come Germania e Austria mentre in Francia, Portogallo e Spagna la situazione è simile a quella italiana. Anche in Grecia il servizio militare è obbligatorio ma qui non esiste il servizio civile da svolgere in alternativa.