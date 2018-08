Beppe Grillo, nuova gag in spiaggia: si fa pagare l'ombra [VIDEO]

Di redazione Blogo.it domenica 12 agosto 2018

Beppe Grillo protagonista di un’altra video-gag in spiaggia: per guadagnare qualche soldo affitta per scherzo la sua l’ombra

Beppe Grillo, leader carismatico del Movimento 5 Stelle, ha pubblicato un nuovo video sui suoi canali ufficiali. Si tratta di una gag realizzata direttamente in spiaggia, dopo quella relativa all’uomo di colore segnalato telefonicamente al ministro Matteo Salvini. “Tempi di crisi”, questo il titolo della nuova clip, riprende il comico genovese mentre affitta la sua ombra in spiaggia. “Ombra piedi, 1 euro” è il cartello che si trova esattamente di fianco a lui, mentre un bagnante accorre dalle sue parti per cercare un po’ di refrigerio per via della sabbia bollente. Il ragazzo paga un euro, si gode la frescura per qualche secondo, ma poi è lo stesso Grillo ad indicargli la via per lasciare posto ad eventuali nuovi clienti.