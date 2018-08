Beppe Grillo, appello ai farmacisti affinché non vendano più prodotti omeopatici

Qualche anno fa Beppe Grillo cantava con Mina una bellissima canzone, Dottore, in cui pregava un medico di dargli "un ansiolitico, un antibiotico, omeopatico o quello che c'è", ma nella realtà il fondatore del MoVimento 5 Stelle è assolutamente contrario all'omeopatia e oggi sul suo blog ha scritto un appello ai farmacisti affinché non confondano i cittadini dando loro prodotti omeopatici. Il post è intitolato "Fate Ordine" perché è rivolto proprio all'Ordine dei Farmacisti Italiani ed è firmato da "Beppe Grillo e il suo Neurologo". Nel post si legge:

Poi sottolinea come l'omeopatia sia stata più volte messa in discussione:

"Così, senza permettermi un giudizio definitivo, l’omeopatia è stata più volte messa in discussione, sino a ripetuti quanto implacabili verdetti di inefficacia e inopportunità. Questo sia per quanto concerne la validità come opzione terapeutica che per la possibilità di un ritardo nell’approccio adeguato. Ritardo che potrebbe essere causato proprio dall’abuso di prodotti così a rischio di inefficacia e che, pur essendo in vendita in molte farmacie, farmaci non possono essere definiti. Non dimentichiamo che, proprio il loro commercio nelle farmacie potrebbe, per contiguità e similarità, contribuire a confondere il cittadino. L’utente potrebbe infatti pensare: “se quel prodotto è in vendita in una farmacia significa che sarà efficace!” Come dubitarne… In fondo si tratta dello stesso posto dove si va, muniti di ricetta, dopo essere stati visitati dal proprio medico di fiducia, dallo specialista ospedaliero o appena dimessi dopo un ricovero; magari per un delicato trattamento chirurgico di alta specialità"