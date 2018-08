Lira turca e borse in ripresa. Erdogan: “boicotteremo elettronica USA”

Di Renato Marino martedì 14 agosto 2018

Piazza Affari gira in positivo. Unicredit, primo azionista di Yapi Kredi sale fino all’1,39%. Spread in discesa

Borse europee in leggera ripresa oggi 14 agosto 2018 anche grazie alla risalita della lira turca che prova a stabilizzarsi dopo il doppio crollo di ieri e della scorsa settimana: all’apertura dei mercati monetari nei primi scambi la valuta di Ankara si è portata a 6,56 contro il biglietto verde. Sulle borse asiatiche, ieri in forte affanno come quello europee, sembra tornare il sereno. Tra le migliori Tokyo che ha chiuso a +2,28%.

Per quanto riguarda le piazze borsistiche europee, Londra poco dopo l’avvio della seduta odierna sale dello 0,17%, Francoforte dello 0,59%, Parigi dello 0,35% mentre a Piazza affari il primo indice Ftse Mib segna +0,61% a 21.097 punti, grazie alle performance del settore bancario, oggi in ripresa, e petrolifero. Unicredit, primo azionista di Yapi Kredi, la quarta banca privata della Turchia, sale fino all’1,39%.

Si attenuano, ma non spariscono, anche le tensioni sui titoli di Stato: sul mercato secondario lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi è in calo a 268 punti base, dai 278 della chiusura di ieri, per un tasso che resta comunque elevato, al 3%.



Ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato di complotto e "tradimento" gli Stati Uniti, affossando ancora di più la lira, mentre la banca centrale del paese della Mezzaluna prometteva tutta la liquidità necessaria a favore delle banche. Oggi Erdogan è tornato ad attaccare gli USA annunciando che Ankara boicotterà l’elettronica americana come risposta all'aumento dei dazi deciso dall'amministrazione Trump: "Se loro hanno l'iPhone, altrove c'è Samsung e noi abbiamo Vestel" ha detto Erdogan.