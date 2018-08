Di Maio attacca Renzi: "Nel 2015 prolungata di notte concessione ad Autostrade"

Luigi Di Maio attacca il governo presieduto a suo tempo da Matteo Renzi per il prolungamento della concessione ad Autostrade avvenuta nel 2015

Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, si è presentato stamane presso la Prefettura di Genova assieme al premier Giuseppe Conte. Al termine del vertice, il ministro del Lavoro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti e non è mancata una stilettata al governo presieduto da Matteo Renzi, per aver prolungato la concessione ad Autostrade in cambio - lascia intendere il vicepremier - del finanziamento delle campagne elettorali. "Nello Sblocca Italia nel 2015 - attacca Di Maio - fu inserita di notte una leggina che prolungava la concessione a Autostrade in barba a qualsiasi forma di concorrenza. Si è fatta per finanziare le campagne elettorali".

Confermata dunque la linea del governo che è quella di non attendere le indagini della Procura di Genova per revocare la concessione ad Autostrade, anche se c’è il rischio di dover pagare penali salatissime. "A me la campagna non l'ha pagata Benetton e sono libero di rescindere questi contratti. Adesso - ha concluso Di Maio - desecretiamo i contratti delle concessioni autostradali. I cittadini non lo sanno ma quei documenti sono secretati e anche noi facciamo fatica a conoscerli"..

Renzi: "Di Maio bugiardo e sciacallo"

Non si è fatta attendere la replica di Matteo Renzi, che con un post su Facebook risponde così a Luigi Di Maio: