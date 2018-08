Autostrade, Di Pietro: "Non si può revocare la concessione. Salvini lo ha capito, i 5 Stelle no"

Di redazione Blogo.it giovedì 16 agosto 2018

E dice anche che Toninelli non ha capito nulla, il suo ministero è responsabile civile, non parte civile.

L'ex magistrato ed ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Antonio Di Pietro è stato ospite di "In onda" su La7 e poi, telefonicamente, anche di Rainews 24. In entrambi i casi è stato interpellato per fare chiarezza sulla revoca della concessione di Autostrade annunciata dal governo Conte. Di Pietro ha detto:

“Mi piange il cuore dover dare ragione a quel furbacchione e navigato di Salvini rispetto a quello che stanno dicendo i miei amici e improvvisati ministri del M5S. Fateci caso: su alcuni temi fondamentali, Salvini si defila e dice sempre ‘ni’. E infatti lui si è limitato a dire che i controlli, nella tragedia del ponte Morandi, non hanno funzionato. Toninelli invece ha detto il suo ministero si costituirà parte civile. Anche un laureando in legge sa che, se esiste una struttura del ministero che è addetta al controllo e che non controlla, allora il ministero stesso è responsabile civile, non parte civile. Salvini sa bene che c’è una norma specifica nel contratto delle concessioni, che potete trovare anche su internet"

Di Pietro poi spiega nel dettaglio come funziona il contratto di concessione ad Autostrade, che è stato stipulato quando il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture era proprio lui e a cui poi è stata fatta un'aggiunta nel 2013:

"Questo contratto fu stipulato nel 2007, quando io ero ministro dei Trasporti. Dal 2013, all’interno del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata inserita una struttura di vigilanza del sistema e delle concessioni autostradali. Prima questa funzione di controllo apparteneva all’Anas, dal 2013 compete direttamente al ministero. È sicuramente prevista la possibilità di revocare la concessione autostradale, però nell’ambito di una procedura. Salvini il furbo non ha mai detto che il governo ha disposto la decadenza delle concessioni, ma ha affermato che sono state avviate le procedure per la decadenza. Quei faciloni di alcuni ministri Cinque Stelle, a cui voglio tanto bene, hanno detto che, invece, hanno disposto la decadenza. Non è così. Toninelli ha parlato di ‘commissario speciale’? E che fa, va lui con la zappa e la pala domani mattina a fare i controlli? Si rende conto di cosa sta dicendo chi fa queste affermazioni? Sono sciocchezze politiche con fini elettorali"

Infine il fondatore dell'Italia dei Valori ha detto: